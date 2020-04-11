شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعم مبادرة تحالف دعم الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار الذي تقوده المملكة في اليمن، والذي بدأ تنفيذه ظهر أمس الأول، وسط تفشي فيروس كورونا ، مما يزيد الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، أن مبادرة التحالف بقيادة المملكة بإيقاف إطلاق النار، تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا الخطوة فرصة جادة لتأمين اليمن وشعبها من مخاطر فيروس كورونا.

ترحيب دولي

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، مساء الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية البريطاني: «هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون، أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف كافة الأعمال القتالية فورا والمشاركة بشكل بناء في هذه المقترحات».

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بدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن واشنطن ترحب بإعلان وقف إطلاق النار، بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على التواصل من دون شروط مسبقة في المحادثات؛ للاتفاق على آلية للهدنة على مستوى البلاد.

إصابة بـ«كورونا»

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، واتخذت الفرق الطبية والأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ علي الوليدي لاحقاً.