شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتودد لإسرائيل وترسل شحنات طبية لتل أبيب والان نبدء بالتفاصيل
إثر إصابة جائحة كورونا أكثر من 1.6 مليون شخص، تريد الحكومة التركية الاستفادة من ذلك لإحداث التقارب بين تركيا وإسرائيل.
وأكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل. وتشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إنه بالفعل "جاءت ثلاث طائرات بالأمس وأخذت الشحنات".
في حين لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن هذا الموضوع، ولا يزال الغموض يسود حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد العلاقات بين البلدين، وهما شريكان استراتيجيان في السابق.
وقال المسؤول التركي، إن هناك ثلاث طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات أول أمس الخميس.
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