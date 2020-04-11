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تركيا تتودد لإسرائيل وترسل شحنات طبية لتل أبيب

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قالت صحيفة "سوزجو" التركية، إنه حدثت تطورات غير متوقعة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب والتي شهدت توترات في السنوات الماضية. فقد قررت تركيا إرسال معدات وكمامات طبية إلى إسرائيل لأسباب إنسانية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

إثر إصابة جائحة أكثر من 1.6 مليون شخص، تريد الحكومة التركية الاستفادة من ذلك لإحداث التقارب بين تركيا وإسرائيل.

وأكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الحكومة التركية قررت إرسال معدات طبية لإسرائيل. وتشمل الكمامات والقفازات المعقمة. وقال مسؤول تركي إنه بالفعل "جاءت ثلاث طائرات بالأمس وأخذت الشحنات".

في حين لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن هذا الموضوع، ولا يزال الغموض يسود حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد العلاقات بين البلدين، وهما شريكان استراتيجيان في السابق.

وقال المسؤول التركي، إن هناك ثلاث طائرات هبطت في قاعدة إنجرليك الجوية قادمة من إسرائيل لنقل الشحنات أول أمس الخميس.

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