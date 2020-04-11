- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعلن مكافأة مالية للمعلومات عن الـ"كوثراني" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تعلن مكافأة مالية للمعلومات عن الـكوثراني
السبت 11 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
اتهمت واشنطن القيادي بحزب الله اللبناني محمد كوثراني بتنسيق النشاطات الأرهابية للجماعات الموالية لإيران في العراق، ذلك وأعلنت واشنطن عن مكافأة مالية مقابل أي معلومات مفيدة لتسهيل القبض على الـ"كوثراني".
وذكرت صحيفة العربية ذلك في خبر عاجل اوردته منذ قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن مكافأة مالية للمعلومات عن الـ"كوثراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.