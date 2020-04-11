واشنطن تعلن مكافأة مالية للمعلومات عن الـ"كوثراني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تعلن مكافأة مالية للمعلومات عن الـكوثراني

السبت 11 أبريل 2020

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اتهمت واشنطن القيادي بحزب الله اللبناني محمد كوثراني بتنسيق النشاطات الأرهابية للجماعات الموالية لإيران في العراق، ذلك وأعلنت واشنطن عن مكافأة مالية مقابل أي معلومات مفيدة لتسهيل القبض على الـ"كوثراني".

وذكرت صحيفة العربية ذلك في خبر عاجل اوردته منذ قليل.