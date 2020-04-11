شكرا لقرائتكم أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل قائد بحزب الله العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني، أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق.

وكان الكوثراني مساعدا للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في بغداد في يناير/كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إعلان إن الكوثراني "تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران" والتي كان ينظمها سابقا سليماني.

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وأضافت في بيان: "بهذه الصفة كان الكوثراني يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات، وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية، وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع".

وأعلنت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل "الآليات المالية" لحزب الله الذي مقره لبنان.

ووصفت الولايات المتحدة الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي، واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.