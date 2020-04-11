شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المحافظين منع التجمعات وسرادقات العزاء بالمحافظات لمنع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عمليات دفن موتى فيروس كورونا فى المحافظات المختلفة، وما قد ينتج عن هذا الأمر من مخاطر على المجتمع قد تكون سببا فى تفشى الفيروس فى المحافظة بل فى المجتمع بشكل عام.

وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة بشأن عمليات دفن موتى فيروس كورونا، بداية من عمليات نقل الجثمان، وعمليات الغسل والتكفين ومراسم الدفن وعدم إقامة سرادق العزاء من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم نشر الفيروس، على أن تشكل بكل محافظة فرقة لمتابعة كافة الأوضاع وتقوم الأحياء بتنفيذ الإجراءات وترجمتها على أرض الواقع.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون كل محافظ على قدر المسئولية ومنع كافة أشكال التجمعات فى محافظته، سواء سرادقات العزاء والأفراح أو ما شابه، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود جميعها للخروج من هذه الأزمة بأٌل الخسائر، وعدم تفشى الفيروس فى المجتمع، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أهمية تغيير الثقافة العامة لدى البعض حول سرادق العزاء وما شابه من عادات وأعراف قد تضر بصحة الآخرين.

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وعن إجراءات الغسل والتكفين أكدت وزارة الصحة أنه لابد من مراعاة عدة إجراءات احترازية منها ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة (ماسك تنفسي عالي الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطي العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة).