أمريكا تعرض مكافأة 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول قادة بحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، منح مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول أنشطة وشبكات وشركاء القائد العسكري في تنظيم حزب الله اللبناني محمد كوثراني.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان على موقعها الإلكتروني - إلى أن هذا الإعلان هو جزء من عرضها الدائم للمكافآت مقابل المعلومات التي تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لتنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني.

وذكرت الوزارة، أن المكافآت يمكن أن تُمنح نظير المعلومات التي تؤدي إلى تحديد وتعطيل مصادر الدخل لتنظيم حزب الله أو آليات التسهيل المالي الرئيسية، والجهات المانحة الرئيسية للتنظيم والمؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهل معاملاته والشركات أو الاستثمارات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة حزب الله أو مموليه، وكذلك المخططات الإجرامية التي تنطوي على أعضاء حزب الله ومؤيديه والتي تفيد المنظمة ماليا.

Advertisements

يُشار إلى أن محمد كوثراني، هو قائد بارز لقوات حزب الله في العراق وتولى بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران ليكون بذلك خلفا لقاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني والذي قُتل في يناير الماضي.

ويعمل كوثراني على تسهيل أعمال الجماعات، التي تعمل خارج سيطرة حكومة العراق وقمعت المظاهرات بعنف وهاجمت البعثات الدبلوماسية الأجنبية وشاركت في أنشطة إجرامية منظمة واسعة النطاق، كما عمل، بصفته عضوًا في المجلس السياسي لحزب الله على تعزيز مصالح حزب الله في العراق، بما في ذلك جهود التنظيم لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية، وصنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه إرهابي عالمي في عام 2013، بحسب "واشنطن بوست".

ويخضع برنامج المكافآت من أجل العدالة لإدارة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية، ومنذ بدايته في عام 1984 دفع البرنامج ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات قابلة للتنفيذ ساعدت في تقديم الإرهابيين إلى العدالة أو منع أعمال الإرهاب الدولي في جميع أنحاء العالم.