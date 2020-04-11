إيطاليا / إنخفاض عدد المهاجرين الوافدين من تونس بنسبة 34 بالمائة العام الماضي

وكالات- قالت مصادر أمنية إيطالية إن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا عام 2019، عبر طريق وسط البحر المتوسط​​، بلغ 11471 من خلال 445 عملية رسوّ، ليسجل إنخفاضًا بنسبة 50.92٪ مقارنة بالعام السابق 2018 الذي شهد وصول 23370 مهاجرًا عبر 601 عملية رسو.

وأضافت قوات الشرطة في تقرير لمناسبة الذكرى 168 لتأسيسها، أن "ميل أعداد المهاجرين الوافدين إلى بلادنا نحو الانخفاض، هو نتيجة مباشرة لتعزيز التعاون بين السلطات، تحت رعاية المفوضية الأوروبية في إطار النشاط الرامي إلى مكافحة الهجرة السرية".

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وتابعت أنه "علاوة على ذلك، إنخفضت تدفقات الهجرة عن طريق البحر مقارنة بعام 2018 بنسبة 68.24٪ من ناحية الوافدين من ليبيا، 35.21٪ من تونس، 33.94٪ من اليونان، 11.66٪ من الجزائر و21.53٪ من تركيا".

وذكر التقرير الأمني أنه "من ناحية أخرى، إستمرت خلال عام 2019 إجراءات إنفاذ القانون ضد المنظمات الإجرامية التي تدير الاتجار بالمهاجرين عن طريق البحر"، ففي "الساعات التي أعقبت عمليات إنزال المهاجرين مباشرة، تم إعتقال 100 شخص، بمن فيهم مهربون ومنظمو رحلات الهجرة وغيرهم"، كما "تم ضبط 253 زورقًا، بينما أدت الإجراءات التي إعتمدتها مكاتب الهجرة في مقرات الشرطة إلى ترحيل ما مجموعه 19730 من الأجانب ومواطني الاتحاد الأوروبي من الأراضي الوطنية الإيطالية".