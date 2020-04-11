بالصور / لبنان يحبط أضخم عمليّة تهريبٍ للمخدرات في تاريخه

تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية من إحباط أكبر عملية تهريب "لحشيشة الكيف" إلى إحدى الدول الإفريقية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم، الجمعة 10 أفريل 2020، أنه "في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف إلى إحدى الدول الإفريقية".

وقالت "بناء عليه، ونتيجة لمتابعة حثيثة إستمرت لحوالي الشهر، تمكنت قوة من المكتب المذكور بتاريخ 16 مارس 2020، من ضبط قافلة مؤلّفة من 8 شاحنات كانت متّجهة إلى حرم مرفأ بيروت، وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون التي تحتوي على أتربة زراعية، وتم تفتيش الحاويات في داخل حرم المرفأ، بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك التي ساهمت بتقديم المعدّات اللوجستية المسهّلة لعملية الكشف".

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