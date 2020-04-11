ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا سبل مكافحة كورونا

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مواجهة فيروس كورونا.
وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: "بحثت هاتفيًا مع الصديق الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة الى الجهود المشتركة في مكافحة انتشارفيروس كورونا واحتواء تداعياته".
ومنذ تفشي فيروس كورونا، تبذل دولة الإمارات جهودا مستمرة لمواجهة هذا الوباء في مختلف دول العالم، كما أبدت استعدادها لمواصلة مساهماتها المختلفة لمكافحة الأزمة.
وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو 10آلاف من العاملين في القطاع الطبي هناك، وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الوباء، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، عن شكره وتقديره للإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، للدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي للفيروس.
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