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ولي عهد أبوظبي يبحث جهود مكافحة كورونا مع رئيس وزراء إثيوبيا

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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل مواجهة فيروس ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

 

وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: "بحثت هاتفيًا مع الصديق الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة الى الجهود المشتركة في

مكافحة انتشار فيروس كورونا واحتواء تداعياته".

 

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ومنذ تفشي فيروس كورونا، تبذل دولة الإمارات جهودا مستمرة لمواجهة هذا الوباء في مختلف دول العالم، كما أبدت استعدادها لمواصلة مساهماتها المختلفة لمكافحة الأزمة.

واليوم الجمعة، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو

10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي هناك، وذلك لدعمها في مواجهة .

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الوباء، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن شكره وتقديره للإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، للدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي للفيروس.

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