8 وفيات بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الجمعة، عن وفاة 8 من المرضى بالتهاب رئوي وتم تشخيص إصابتهم بمرض "كوفيد - 19"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وجاء في بيان غرفة العمليات: "توفى 8 مرضى في موسكو تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وتم الحصول على نتيجة فحص تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا. أعمار المصابينبين 39 و 84 عاما".
وأعلن سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن حوالي 75 في المئة من سكان موسكو غير قادرين على التنقل بحرية في أنحاء المدينة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال سوبيانين لقناة "تي في سي" بأن: "نحو 75 في المئة من سكان المدينة محرومون من فرصة
وأضاف بأنه : "ابتداء من يوم الإثنين، بدأ الوضع في التدهور. هناك نمو سريع للمرضى المصابين بالالتهاب الرئوي. في السابق ، كان يتم إدخال نحو 500 شخص إلى المستشفيات يوميًا، ولكن اليوم يصل عددهم إلى 1300 شخص".
ووفقا له، بحسب الحالة السريرية والتشخيص الإشعاعي، يرى الأطباء أنه وفقا لما يتعرضون له فهناك احتمال كبير لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال سوبيانين بأن: "معدل نمو عدد الإصابات، لا يبشر بالخير بالنسبة لنا".
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