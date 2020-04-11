وزير النفط الكويتي يعلن توصل أوبك الى اتفاق لخفض الإنتاج

اعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» في شأن خفض انتاج النفط.

وقال انه سيتم بغض النظر عن مشاركة المكسيك في الحصة أو عدمها، بهدف إعادة التوازن للأسواق النفطية مؤكدا أنه متفائل بتمرير اتفاق الخفض.

وقال الفاضل أنه في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة «اوبك+» الذي انتهى عند الساعة 3 من فجر الجمعة توصل لاتفاق على خفض انتاج النفط

بنحو 10 مليون برميل يومياً لمدة شهرين ل«أوبك» و«أوبك+» إضافة إلى الاتفاق على تقديم فترة الخفض لتكون مدة شهرين ثم تليها الفترة الثانية التي تبدأ من يوليو المقبل إلى ديسمبر بواقع 8 ملايين برميل ثم تنخفض في يناير حتى أبريل من العام 2021 إلى 6 ملايين، لافتا إلى أنه في المرحلة الأخيرة يتم اعتماد الأرقام الأساسية التي يتم على أثرها الخفض. وذكر أنه «بعد مراجعة الأرقام رفضت المكسيك وتحفظت على الخطة رغم أن حصتها 400 ألف برميل وهي لا تقارن بـ10 ملايين برميل وارجأنا الاجتماع للمفاوضات وأبشر الجميع وإنني متفائل أن الاتفاق سيتم». وأوضح أن «محادثات ماراثونية جرت في الأيام الماضية خلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء، أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط، وخصوصا أن الكويت لها دور ريادي وأساسي بعمل محادثات لتهيئة الأجواء للوصول الى اتفاق، وأثناء الاجتماع الاستثنائي لـ(أوبك+) استطعنا الوصول الى اتفاق ولكن ⁧‫المكسيك⁩ رفضت الموافقة على الأرقام».