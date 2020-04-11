العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيًا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم اليوم الجمعة، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في
وأضاف، أن "هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسيةلعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية لاسيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".
وأوضح أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية".
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