50 إصابة بحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول»

باريس (أ ف ب) أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس، إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات «شارل ديجول» بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم «كتدبير وقائي».

وأفادت الوزارة في بيان بأنّ «نتائج 66 فحصاً أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد-19 على متن شارل ديجول»، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات. وأضاف البيان: «لم يُلاحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحالة الصحية للبحارة المتواجدين» على متنها.

ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات، خصوصاً أنّها لم تكن على تواصل مع أي طرف خارجي منذ 15 مارس. وقررت الحاملة التي كانت تبحر في المحيط الأطلسي تقديم موعد عودتها إلى فرنسا بعد الاشتباه بإصابات.

ويوجد على متن حاملة الطائرات، المجهزة بوحدات عناية مركزة، 1760 من الأفراد.

وبعد حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» الأميركية، باتت «شارل ديجول» ثاني حاملة طائرات تسجل إصابات بالوباء الذي ظهر منذ ديسمبر في العالم.

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