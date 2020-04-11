بريطانيا تدرس السماح للشباب باستئناف الحياة العادية

شادي صلاح الدين (لندن)

بدأ خبراء وعلماء المملكة المتحدة دراسة استراتيجية جديدة لإنهاء عملية الإغلاق التام بسبب فيروس «كوفيد-19» والتي تشمل السماح للشباب أن يكونوا أول من يستأنف حياتهم العادية.

وقال نيل فيرجسون، الأستاذ في إمبريال كوليدج لندن والمستشار العلمي للحكومة البريطانية، لإذاعة «بي بي سي 4» أمس: «إن استراتيجية خروج المملكة المتحدة من المرجح أن تستهدف فئة عمرية ومناطق جغرافية محددة».

ويدرس المشرعون اقتراحاً تم تقديمه في ورقة بحثية نشرها يوم الاثنين الماضي علماء في جامعة وارويك للأعمال، والتي تقترح السماح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاماً بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية مبكراً إذا كانوا لا يعيشون مع والديهم.

وبحسب الباحثين، فإن ما يقرب من 4.2 مليون شخص في المملكة المتحدة ضمن هذه الفئة.

وحذر التقرير من أن 2.6 مليون منهم يعملون في القطاع الخاص، لذا ما لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية، فمن المحتمل أن يتأثروا بشدة من الناحية المالية عند مقارنتهم بالعاملين في القطاع العام الحكومي.

وفي حين أقر الباحثون بأن إجراءات الإغلاق ضرورية للسيطرة على أزمة الصحة العامة، إلا أنهم لاحظوا أنه «يجب تحقيق بعض التوازن في نهاية المطاف بين الأهداف الوبائية والاقتصادية».

وحذر مسؤولو الصحة في نهاية مارس من أن المملكة المتحدة قد تتعرض لشكل من أشكال الإغلاق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقال الباحثون: «إن هناك احتمالية لتوسيع السياسة المقترحة في تقرير جامعة وارويك لإدارة الأعمال اعتماداً على كيفية تطور الوضع»، مشيرين إلى أنه يمكن أيضاً تنفيذها في دول أخرى.

وذكر التقرير: «إذا تم تطوير ما يسمى باختبار الأجسام المضادة في هذه الأثناء، فقد يتم دمج اقتراحنا مع إصدار مرحلي لكبار السن الذين تعافوا بنجاح»، موضحاً أن «صناع السياسة يمكنهم إذا لزم الأمر، توسيع الأمر ليشمل الفئات العمرية الأخرى».

ومع ذلك، أشار العلماء الذين يعدون الاستراتيجية إلى أن هناك بعض السلبيات في اقتراحهم.

ونقلاً عن دراسة سابقة من إمبريال كوليدج لندن التي قدرت معدل الوفيات للذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 29 عاماً بنسبة 0.03%، قدر تقرير جامعة وارويك للأعمال أنه إذا تم تنفيذ هذه السياسة، فقد يؤدي إلى 630 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين هذه الفئة العمرية.

لكن التقرير أكد أن الإغلاق المطول سيؤدي في النهاية إلى أكثر من خسائر اقتصادية، محذراً من أنه من المحتمل أن يؤدي إلى أمراض جسدية وعقلية، ومستويات شديدة من الديون التي سيتعين على الأجيال المقبلة سدادها.

ويأتي ذلك فيما غادر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، العناية المركزة في مستشفى سانت توماس، أمس الأول، بعد ثلاثة أيام هناك. وقال المتحدث باسمه إنه من السابق لأوانه تحديد المدة التي سيحتاجها رئيس الوزراء للبقاء في المستشفى، مؤكداً أنه ليس على علم بأي اتصال حدث بين جونسون والعاملين في رئاسة الوزراء.