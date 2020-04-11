ووهان: الفحص مستمر مع تخفيف إجراءات العزل

ووهان (رويترز)

ما زالت مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة فيروس كورونا إلى بقية أنحاء العالم، تفحص السكان على نحو منتظم على الرغم من تخفيف إجراءاتها المشددة للعزل العام، والتي استمرت شهرين. وتتوخى السلطات الحذر من عودة حالات الإصابة بالمرض للظهور مجدداً حتى مع تطلعها إلى إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.

وتسود مخاوف من عودة المصابين بالعدوى من الخارج، وكذلك من قدرة الصين على تحديد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وقالت فينغ جينغ، التي ترأس مجموعة من العاملين الذين يعتنون بسكان حي في ووهان، خلال جولة للصحفيين نظمتها الحكومة أمس: «إنهم سيواصلون القيام بفحوص واسعة النطاق على المواطنين».

وتابعت: «نقوم بفحوص صحية شاملة كل يوم، ونحتفظ بسجلات تفصيلية عن حالة المواطنين الصحية». وأضافت أنه لا يوجد أي احتمال لوجود حالات من دون أعراض في منطقتها.

وذكرت: «حينا حالياً خال من الوباء، ومضى 45 يوماً حتى الآن، وبالتالي ليس لدينا مصابين بلا أعراض».

وسجلت الصين انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، أمس، بعدما تعهد القادة بتسريع التعافي الاقتصادي في البلاد وتعزيز الطلب المحلي، والسماح بعودة المزيد من المواطنين إلى العمل. وسجلت البلاد 42 حالة جديدة أمس الأول انخفاضاً من 63 في اليوم السابق. وكان من بين العدد الإجمالي اليومي 38 شخصاً وافداً من الخارج، انخفاضاً من 61 في اليوم السابق.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا والتابع للحكومة المركزية، ويرأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ: «إن الحكومة ستكثف الجهود لإنعاش الاقتصاد وستتخذ في الوقت نفسه إجراءات تستهدف منع المصابين بالعدوى من عبور الحدود».

وتابع فريق العمل أن الصين بحاجة الآن إلى «خلق ظروف مواتية» لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته، رغم أنه حذر من استمرار خطر عودة حالات الإصابة.

ومع تعهد الحكومة بتوفير الموارد للتعامل مع المناطق الأكثر خطراً، انصرف كثير من الانتباه إلى إقليم هيلونغجيانغ، الذي سجل 28 حالة إصابة جديدة وافدة من روسيا عبر الحدود أمس الأول. وسجل الإقليم حتى الآن 154 حالة إصابة بالعدوى وافدة من الخارج.