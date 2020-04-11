إجراءات جديدة في العاصمة الروسية لمنع تفشي كورونا

قرر عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، اتخاذ إجراءات جديدة تعزز الإغلاق على العاصمة الروسية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتقضي الإجراءات الجديدة بتطبيق نظام يلزم السكان بالحصول على تصاريح للخروج اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما عجزت قيود طوعية في إبعاد الناس عن الخروج إلى الشوارع.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن سوبيانين كتب على مدونته أن التصاريح ستكون قاصرة في البداية على من يتوجه إلى العمل. وبعد ذلك، سيتم توسيعها لأي نوع من السفر.

وقال العمدة إن المدينة قد تحدد مرحلة ثالثة تلزم فيها الأشخاص بالحصول على تصريح للتنقل في نطاق أحيائهم الخاصة بهم.

يأتي النظام الجديد بعدما حذر مسؤولون من أن النظام الصحي في موسكو يتعرض لضغوط بشكل متزايد جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أمر البقاء في المنزل الصادر في 30 مارس الماضي.

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