حكومة إيطاليا تمدد إجراءات العزل رغم معارضة قطاع الأعمال

قرر رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي، اليوم الجمعة، تمديد إجراءات الإغلاق رغم معارضة وضغوط من قطاع الأعمال.

ومددت إجراءات العزل حتى 3 مايو المقبل بعد أن كانت تنتهي يوم 13 أبريل الجاري.

وجاء قرار كونتي بعد أن قفزت حصيلة الوفيات الرسمية في بلاده جراء فيروس كورونا المستجدّ القاتل إلى 18,849 وفاة بعد تسجيل 570 وفاة في آخر 24 ساعة.

وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليومي الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن جمعيات الأعمال في المناطق المسؤولة عن نحو 45 بالمئة من إنتاج إيطاليا، والتي سجل فيها نحو 80 بالمئة من الوفيات جراء وباء كوفيد-19، وجهت خطاباً لكونتي لتحذيره من عدم قدرتهم على سداد الرواتب إذا استمر الإغلاق.

لكنّ كونتي قال إنّ إيطاليا لا يمكنها أن تتحمل زيادة أخرى في حالات العدوى وتحتاج لممارسة أقصى درجات الحذر بمواجهة الوباء القاتل.

وقال، في خطاب بث عبر التلفزيون، "كلنا باعتقادي نفد صبرنا لمواصلة الحياة مجدداً".

وأضاف أنّ تمديد فترة الإغلاق لثلاثة أسابيع أخرى "قرار صعب ولكنه ضروري، أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عنه".

وجاء قرار كونتي بعد مشاورات مع علماء وممثلي مختلف النقابات العمالية شهدت طرح رؤى وأفكار متعارضة.

وكتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الأوسع انتشاراً في إيطاليا، "الموعد الواجب تذكره بالنسبة للإيطاليين هو 4 مايو: في هذا اليوم، إذا كان كل شيء على ما يرام، فإن الضوابط التي ترغم ملايين الأشخاص على البقاء في منازلهم يمكن أن تخفف".

لكنها قالت إن "الأشخاص المسنين والأكثر عرضة للمخاطر يجب حمايتهم لفترة أطول".

وتسمح السلطات الإيطالية بالخروج فقط للعمل أو لأسباب صحية.