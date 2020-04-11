بسبب فيروس كورونا.. وفاة ثمانية مغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية

مع استمرار تفشي “جائحة” كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يسلم أفراد الجالية المغربية من الإصابة بالفيروس، والتسجيل ضمن أعداد الوفيات، التي تتصاعد بالمئات، يومياً، في البلاد.

وقالت الإعلامية المغربية، المقيمة في أمريكا، فدوى مساط، إن ثمانية أشخاص من مغاربة أمريكا قضوا نحبهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت مساط، في تدوينة عبر حسابها على فايسبوك، أن حالات الوفيات في صفوف المغاربة، تتعلق بمقيمين في نيويورك، وفلوريدا، وجورجيا، وفرجينيا.

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وكانت القنصلية المغربية العامة في نيويورك أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تقديم الدعم والمساندة اللازمين لأهالي المتوفين لدفن ذويهم في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يشمل الدفن المعوزين، والمتوفين، الذين لا يتوفرون على تأمينات.

وأوضحت القنصلية أن الدعم يأتي “أمام تعذر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين في الخارج لتوارى الثرى في أرض الوطن”، مقدمة تعازيها لعائلات ضحايا وباء فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19)، بـ 466299 إصابة، و16686 وفاة، فيما سُجّلت حول العالم أكثر من مليون ونصف إصابة و96340 وفاة في 193 بلداً، حتى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.