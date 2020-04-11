طنجة..تأكيد إصابة تقني إسعاف بـ”كوفيد19″.. و4 آخرين ينتظرون نتيجة التحاليل

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، إصابة تقني إسعاف، يعمل في مستشفى محمد السادس بفيروس كورونا المستجد، فيما تم إخضاع 4 تقنيين آخرين لتدابير الحجر الصحي إلى حين التأكد من إصابتهم أو عدمها بـ”كوفيد19″.

وكشفت مصادر عليمة لـ”اليوم 24″ أن التقني في عقده الثالث، كان قد خالط أحد المصابين بـ”كوفيد19″، بالمستشفى المذكور، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، إذ أثبت التحليل المخبرية إصابته بالجائحة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التقني المصاب يتواجد في مستشفى محمد السادس، في حالة مستقرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كرورونا في المغرب، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1448 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.