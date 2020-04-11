بعد وفاة زوجها بالفيروس.. مسنة تنتصر على كورونا وتغادر مستشفى العرائش

سجلت مدينة العرائش، مساء يوم الجمعة، ثاني حالة شفاء من فيروس كورونا كوفيد-19، وهي مسنة كانت تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي لالة مريم، قبل أن تبين التحاليل المخبرية والسريرية شفائها بشكل تام من الفيروس.

ويتعلق الأمر، بسيدة مسنة مقيمة بمدينة العرائش، حيث تم نقلها للمستشفى بعد إحساسها بأعراض مشابهة لمرض كوفيد-19، قبل أن يتم تأكيد إصابتها بعد خضوعها للتحليل المخبري، وهي زوجة الحالة الوحيدة المتوفاة بسبب فيروس كورونا بالعرائش.

وتجدر الإشارة، إلى أن إقليم العرائش سجل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد المتعافين في مدينة العرائش 3 حالات.