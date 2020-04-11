شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعيد الأوكرانيين لبلادهم مع مساعدات لتحدي كورونا والان مع التفاصيل

الإمارات تعيد الأوكرانيين لبلادهم مع مساعدات لتحدي كورونا السبت 11 أبريل 2020 في إطار المساعدات التي تطلقها دولة الإمارات للمساهمة في وقف انتشار فيروس كورونا، أرسلت اليوم طائرة مساعدات لدعم أوكرانيا لتتمكن من حد انتشار الفيروس، وقامت باعادة عدد من المواطنين الأوكرانيين إلى بلادهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في خبر منذ قليل.



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