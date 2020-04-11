السلطات العراقية: استئناف الرحلات الاستثنائية وفتح المطارات بشكل جزئي

أعلن مدير عام سلطة ​الطيران المدني​ في العراق دريد يحيى جاسم، "استئناف الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي".

ولفت جاسم إلى أنه ذلك القرار يأتي "استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات ​وزارة الصحة​ في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا".

كما شدد على أن "هناك جهوداً وأعمالاً تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة، من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية لاسيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".

وأوضح جاسم أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من ​فيروس كورونا​ المستجد، من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية".