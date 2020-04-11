بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيغان الياباني على مصابين بالكورونا في أميركا

أعلنت شركة "فوجي فيلم" اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في ​الولايات المتحدة​ باستخدام عقار أفيغان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين ب​فيروس كورونا​.

وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية حزيران.