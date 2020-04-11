صحيفة بريطانية: السلطات الأميركية تعتم على عدد ضحايا كورونا الحقيقي بنيويورك

أفادت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، بأن "السلطات المختصة في مدينة ​نيويورك​ الأميركية، بدأت بدفن ضحايا ​فيروس كورونا​ في قبور جماعية"

ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك مئات من سكان نيويورك يموتون كل يوم في بيوتهم أو في الشوارع، لكن السلطات لا تسجل وفياتهم كحالات وفاة بكورونا حتى عندما تبدو عليهم أعراض مرض "​كوفيد 19​"، ما يثير الشبهات حول إمكانية تعتيم السلطات على العدد الحقيقي لضحايا الوباء".

وكانت ​السلطات الأميركية​ حجزت في أوائل نيسان الحالي، 100 ألف كيس بلاستيكي لنقل جثث المتوفين احترازاً لتنامي عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا.