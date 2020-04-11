صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس

أعطى ​صندوق النقد الدولي​ ​الضوء​ الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون ​دولار​ لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب ​فيروس كورونا​ المستجدّ. وقد "وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أميركي لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19"، حسب بيان للصندوق. وأشار البيان إلى أنّه "من المتوقّع أن ينكمش ​الاقتصاد​ التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".

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