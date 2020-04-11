ترمب سيصدر "إعلاناً" حول تمويل منظمة الصحة العالمية

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة انه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن كان قد هدد مؤخرا بوقفه.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع في الاسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لقوله بشأن هذا".

وأضاف أنه سيقوم بالإعلان "في وقت ما من الأسبوع المقبل".

وشنّ ترمب هجوما لاذعا على منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر واشنطن الممول الرئيسي لها، متهما إياها بالتحيز للصين خلال وباء فيروس كورونا المستجدّ، الذي بدأ في مدينة ووهان نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ المنظمة العالمية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع المعلومات التي وردتها من تايوان بخصوص الفيروس.

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وقال نائب الرئيس تشين تشين جين إن تايوان، التي نجحت في قصر الفيروس على خمس وفيات فقط على الرغم من قرب الجزيرة وعلاقاتها بالصين، حذرت منظمة الصحة العالمية في 31 كانون الأول/ديسمبر من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وتطالب الصين بالسيادة على تايوان، وضغطت على المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية حتى لا تسمح بعضوية الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن التعليقات الأميركية "تشوه الحقائق" وذات دوافع سياسية لتحويل الانتباه من تفشي الوباء، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

والجمعة، نفت منظمة الصحة العالمية أن تكون تلقت إنذارا مبكرا من تايوان حول انتقال فيروس كورونا الجديد بين البشر وتجاهلته، بعد ظهور المرض في الصين في كانون الأول/ديسمبر،