ترمب عن إعادة "فتح البلاد": سيكون أصعب قرار خلال رئاستي

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنّ قراره بشأن موعد فتح الاقتصاد الأميركي بعد إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا سيكون أصعب قرار يتوجّب عليه اتّخاذه.
وقال خلال مؤتمر صحافي "يتعيّن عليّ أن أتّخذ قرارا، وأنا آمل فقط من الله أن يكون القرار الصائب. لكنّي أقول دون أيّ شك إنّه سيكون أصعب قرار توجّب عليّ اتّخاذه".
وترمب الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر يحرص على إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة أغلقت الأعمال وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار الفيروس.
ويُواجه الرئيس الأميركي أيضا تحذيرات من أنّ إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر. وأكّد ترمب "يتعيّن عليّ اتّخاذ أكبر قرار في حياتي".
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