987 وفاة خلال 24 ساعة في فرنسا جراء فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس: بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينها طفل، على ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الجمعة.

وبين الوفيات الجديدة، حصلت 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

وذكر سالومون بين ضحايا الوباء طفلاً عمره أقل من عشر سنوات كان في قسم الإنعاش في المنطقة الباريسية موضحا خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن "أسباب الوفاة تبدو متعددة، حتى لو تم تشخيص إصابته بوباء كوفيد-19".

وكانت أصغر ضحايا هذا المرض سنا في فرنسا حتى الآن فتاة عمرها 16 عاما.

Advertisements

لكن المتحدث أفاد عن "بصيص أمل ضئيل" مع تراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى أقسام الإنعاش لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغ العدد 7004 مرضى بتراجع 62 مريضا.

وأضاف "يبدو أننا ندخل مرحلة استقرار على مستوى مرتفع، مع وباء لا يزال ينتشر بحيوية كبيرة، وبشكل متباين جدا بحسب المناطق، مع نقل العديدين (إلى المستشفيات)، لذلك علينا أن نبقى يقظين وحذرين تماما".

مواضيع قد تهمك :