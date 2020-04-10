اليمن يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه





سجل اليمن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 في تغريدة على تويتر "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

ونقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة اليمنية إن الحالة اكتشفت في مدينة الشحر في حضرموت وهي "مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية في اليمن عبر تويتر إن "الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً".

وبعد الإعلان صباح الجمعة، أقر مكتب محافظ حضرموت حظر تجوال يبدأ من صباح الجمعة في مدينة الشحر والمناطق المجاورة ليوم واحد، بالإضافة إلى إغلاق كافة منافذ المدينة.

وأعلن المحافظ أيضاً إغلاق ميناء المدينة، وأمر العاملين فيه التزام الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن ليز غراندي: "خشينا وقوع هذا الأمر لأسابيع، والآن حدث ذلك. أصبح فيروس كورونا - كوفيد 19 موجوداً في اليمن."

وبحسب غراندي فإن "ما يواجه اليمن أمرٌ مخيف. فمن المرجح أن يعاني عدد أكبر من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من المرض الشديد أكثر من أي مكان آخر."

وبحسب غراندي "لم تعد تعمل سوى نصف المرافق الصحية فقط حاليا.ً وستكون محاربة هذا الفيروس شديدة الصعوبة، لكنها على رأس أولوياتنا".

بينما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني "هدفنا هو ثني المنحنى الوبائي، ولهذا السبب، فإننا ندعو المجتمعات للالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وإتباع السلوكيات الوقائية".

