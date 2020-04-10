الحبس 9 أشهر لفيتنامي رفض وضع قناع للوقاية من كورونا



قضت محكمة شمالي فيتنام اليوم الجمعة بحبس رجل تسعة أشهر لرفضه ارتداء قناع للوجه للوقاية من فيروس كورونا

المستجد كوفيد- 19 ولاعتدائه على رجلي شرطة عند نقطة تفتيش.

وقالت محكمة في مقاطعة كوانج ننه، على بعد نحو أربع ساعات من هانوي، إن داو سون آن 30/ سنة/ تم اتهامه "بمقاومة ضابط إنفاذ قانون أثناء تأدية واجباته الرسمية".

وبحسب لائحة الاتهام، حدثت الواقعة في الرابع من نيسان/ أبريل، وشاهد الضباط الذين يديرون نقطة التفتيش داو سون آن على متن دراجة نارية خلف صديقه. لم يكن أي منهما يضع خوذة أو قناع وجه.



يشار إلى أن فيتنام سجلت 255 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد 19-، بينما خرج 144 من هؤلاء المرضى من المستشفى بالفعل. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس حتى الآن.



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