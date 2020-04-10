- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا لمساعدتها بمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها لمواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد.
وقال قرقاش، إنه ناقش هذه المسألة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون.
وكتب الوزير الإماراتي على ”تويتر“:“ناقشت مع GeirOPedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكدًا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية“.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا لمساعدتها بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.