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قرقاش يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا لمساعدتها بمواجهة كورونا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

قرقاش يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا لمساعدتها بمواجهة كورونا

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الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها لمواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها .

وقال قرقاش، إنه ناقش هذه المسألة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون.

وكتب الوزير الإماراتي على ”تويتر“:“ناقشت مع GeirOPedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكدًا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية“.

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