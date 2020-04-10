أ ف ب: البرازيل تسجل ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد

تجاوز عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ المستجد في ​البرازيل​ الجمعة عتبة الألف، وفق ما أفادت ​وزارة الصحة​ في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في ​أميركا اللاتينية​.

وأعلنت الوزارة، بحسب ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، أنّه تم تسجيل 19,638 إصابة مؤكدة و 1,057 وفاة.

وكانت الوكالة قد أفادت بأن "عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد تخطى عتبة المئة ألف".

وفي وقت سابق، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن "العديد من الدول الأوروبية تشهد تراجعاً بعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوّهاً بأن "الفيروس ينتشر في مناطق أخرى".

وشدد غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، على ضرورة الحذر "ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة".