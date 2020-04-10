ارتفاع أعداد وفيات كورونا في اسرائيل إلى 95

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن حصيلة الوفيات في اسرائيل بسبب فيروس كورونا، ارتفعت اليوم لتصل إلى 95، فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف و100 حالة، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفصح اليهودي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 340 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ بداية شهر أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المصابة مستمر في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي
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