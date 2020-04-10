ارتفاع أعداد وفيات كورونا في اسرائيل إلى 95

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن حصيلة الوفيات في ​اسرائيل​ بسبب ​فيروس كورونا​، ارتفعت اليوم لتصل إلى 95، فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف و100 حالة، وذلك تزامنا مع حلول ​عيد الفصح​ اليهودي.

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ عن تسجيل 340 إصابة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات ​الجديدة​ المصابة مستمر في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي