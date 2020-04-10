السلطات الأردنية ترفع الحجر عن 13 مبنى سكني في إربد كان معزولاً بسبب كورونا

أشار مسؤول ملف كورونا في شمال ​الأردن​ وائل الهياجنة، إلى أنه "سيتم رفع الحجر عن أكثر من 13 بناية سكنية كانت معزولة بسبب مخالطة طلبة إربد لمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بعد التأكد من سلامة قاطنيها".

ولفت الهجاينة إلى أن "الطلبة المذكورين غادروا المدينة إلى إحدى ​الدول العربية​ القريبة"، مفيداً بأنه "تم فحص جميع المخالطين حسب البنايات السكنية لطلبة عرب 48 وكانت نتائجهم سلبية".

كما شدد على ضرورة "قيام جميع المعنيين بالحجر على أنفسهم تلقائيا لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، وفي حال شعور أي شخص بأعراض المرض، مراجعة المستشفى".