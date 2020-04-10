أشار مسؤول ملف كورونا في شمال الأردن وائل الهياجنة، إلى أنه "سيتم رفع الحجر عن أكثر من 13 بناية سكنية كانت معزولة بسبب مخالطة طلبة إربد لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد التأكد من سلامة قاطنيها".
ولفت الهجاينة إلى أن "الطلبة المذكورين غادروا المدينة إلى إحدى الدول العربية القريبة"، مفيداً بأنه "تم فحص جميع المخالطين حسب البنايات السكنية لطلبة عرب 48 وكانت نتائجهم سلبية".
كما شدد على ضرورة "قيام جميع المعنيين بالحجر على أنفسهم تلقائيا لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي، وفي حال شعور أي شخص بأعراض المرض، مراجعة المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأردنية ترفع الحجر عن 13 مبنى سكني في إربد كان معزولاً بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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