سلطات السعودية تعلن استمرار تعليق الصلاة بالمساجد في شهر رمضان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا، سيستمر حتى في شهر رمضان المبارك.
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بلغ 3651 إصابة، بينها 2919 حالة نشطة".
ولفتت الوزارة، في مؤتمرها الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أن " إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 47 حالة، في حين وصل إجمالي المتعافين إلى 685 شخصاً".
كما أعلنت الوزارة تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس المستجد"، مجددةً دعواتها "لعدم خروج المواطنين من منزلهم إلا في حالات الضرورة".
بالتوازي، أكد الطيران المدني السعودي أنه "جهز لعودة المواطنين من الخارج عبر 3 مطارات في الرياض والدمام وجدة"، منوّهاً بأنه "شهدنا صباح اليوم أول رحلة عودة لمواطنين من إندونيسيا".
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