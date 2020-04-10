أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إلى أن "أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا المستجد، ستكون دولاراً واحداً لكل منها، على أن لا تتجاوز الـ 29 دولار، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها".
ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد".
كما أفادت بأنه "من المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبيرغ": أسعار الأدوية المحتملة لعلاج كورونا ستتراوح بين 1 و29 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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