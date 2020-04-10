"بلومبيرغ": أسعار الأدوية المحتملة لعلاج كورونا ستتراوح بين 1 و29 دولار

أشارت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إلى أن "أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج ​فيروس كورونا​ المستجد، ستكون ​دولار​اً واحداً لكل منها، على أن لا تتجاوز الـ 29 دولار، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها".

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في ​الولايات المتحدة​ على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج ​الملاريا​ والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد".

كما أفادت بأنه "من المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة".