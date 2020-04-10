رئيس الوزراء الإيطالي: تمديد تدابير احتواء كورونا حتى 3 أيار المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، "تمديد تدابير احتواء جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" على مستوى ​إيطاليا​ حتى يوم 3 أيار المقبل"، مؤكدا أنه "يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار".

وأشار كونتي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "تمديد حالة الإغلاق كان خياراً صعباً ولكن ضرورياً إذ لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة إلى اليوم"، مؤكدا في ذات الوقت إمكانية رفع القرار قبل الفترة المحددة إذا توفرت الشروط الصحية.

كما شدد على أن "تدابير الإغلاق تشمل كما كان في السابق الأنشطة الإنتاجية، ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال".