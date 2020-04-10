مسؤول إيطالي: الوفيات جراء كورونا في لومبارديا بلغت 10 آلاف و 22 شخصاً

أعلن مدير المعهد الإيطالي الصحي العالي سيلفيو بروزافيرو، أن بيانات منطقة لومبارديا، التي تمثل الإقليم الأكثر تضرراً على المستوى الوطني من ​فيروس كورونا​ المستجد، تتخذ منحى إيجابي لسير مواجهة الوباء".

وأشار بروزافيرو إلى أن "عدد الوفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين بالمنطقة وصل إلى 1822 حالة"، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في لومبارديا، 10 آلاف و22 شخصاً، بينما يصل العدد الكلي للحالات الإيجابية إلى 54802 حالة.

كما يرى أن منطقة لومبارديا التي تنتج تقريبا ربع الناتج الإيطالي، "بكثافتها السكانية والربط الوثيق بين مدنها وبلداتها، فضلا عن الكيانات الإنتاجية والتجارية ذات التبادلات الدولية القوية، سهل فيها الانتشار السريع للوباء على المستوى المحلي".