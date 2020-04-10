البرازيل تسجل ألف وفاة بفيروس كورونا

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برازيليا: تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البرازيل الجمعة عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية. وقالت الوزارة إنّه تم تسجيل 19,638 إصابة مؤكدة و1,057 وفاة. مواضيع قد تهمك :

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