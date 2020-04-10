بسبب خرق الطوارئ.. اعتقال 1769 شخصا في 24 ساعة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف 1769 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة خروقات حالة الطوارئ.
وأفاد بلاغ للمديرية، اليوم الجمعة، أنه تم إيداع 1098 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة.
ووفق البلاغ، فإن العدد الإجمالي للمضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها، بلغ 24.311 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 13.091 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.
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