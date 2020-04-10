دعت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مؤسسات الدولة، وجمعيات المجتمع المدنيي إلى الاهتمام بشكل مستعجل، بفئة الأشخاص من دون مأوى، والمهاجرين، الذين ينحدرون من دول جنوب الصحراء، في جهة الدارالبيضاء- سطات، وتوفير مراكز إيواء لهم، حماية لهم من فيروس كوفيد-19، وضمانا لإنجاح عملية الانتصار على فيروس كورونا.
وقالت حسناء حجيب، منسقة جهة الدارالبيضاء- سطات، في الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “الهيأة تحاول تمكين هؤلاء الأشخاص في وضعية تشرد، بالمياه الضرورية، لأن الحمامات، والمساجد، كانت تزودهم بالمياه، أغلقت بسبب الحجر الصحي”، مبرزة،” أن هذه الشريحة من المجتمع أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19″.
وناشدت حسناء الجهات المعنية، “من مؤسسات الدولة، وجمعيات المجتمع المدني، الاهتمام بشكل مستعجل بالأشخاص في وضعية تشرد وبفئة المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وتوفير مراكز إيواء لهم، حماية لهم من فيروس كوفيد-19، منوهة في نفس الوقت بالمجهودات، التي تقوم بها الدولة في هذا السياق.
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع على هذا الرابط:
كانت هذه تفاصيل خبر بينما نلتزم الحجر في بيوتنا.. مغاربة لا مأوى لهم إلا الشارع وحقوقية: هم الأكثر عرضة للجائحة!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.