بينما نلتزم الحجر في بيوتنا.. مغاربة لا مأوى لهم إلا الشارع وحقوقية: هم الأكثر عرضة للجائحة!- فيديو

دعت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مؤسسات الدولة، وجمعيات المجتمع المدنيي إلى الاهتمام بشكل مستعجل، بفئة الأشخاص من دون مأوى، والمهاجرين، الذين ينحدرون من دول جنوب الصحراء، في جهة الدارالبيضاء- سطات، وتوفير مراكز إيواء لهم، حماية لهم من فيروس كوفيد-19، وضمانا لإنجاح عملية الانتصار على فيروس كورونا.

وقالت حسناء حجيب، منسقة جهة الدارالبيضاء- سطات، في الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “الهيأة تحاول تمكين هؤلاء الأشخاص في وضعية تشرد، بالمياه الضرورية، لأن الحمامات، والمساجد، كانت تزودهم بالمياه، أغلقت بسبب الحجر الصحي”، مبرزة،” أن هذه الشريحة من المجتمع أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19″.

وناشدت حسناء الجهات المعنية، “من مؤسسات الدولة، وجمعيات المجتمع المدني، الاهتمام بشكل مستعجل بالأشخاص في وضعية تشرد وبفئة المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وتوفير مراكز إيواء لهم، حماية لهم من فيروس كوفيد-19، منوهة في نفس الوقت بالمجهودات، التي تقوم بها الدولة في هذا السياق.

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