بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي خفض انتاج النفط

الجمعة 10 أبريل 2020

صورة أرشيفية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسائل المتعلقة بالمباحثات في إطار "أوبك +" خلال مكالمة هاتفية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:

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"تم مناقشة المسائل المرتبطة بالمباحثات في إطار "أوبك+" بشأن خفض أحجام انتاج النفط. وتم الاتفاق على مواصلة المباحثات الروسية - السعودية حول هذا الشأن". وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، إن توازن مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة يجب الحفاظ عليه من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

وقال: "في هذه اللحظة الصعبة، يجب على جميع الدول أن تعمل بروح الشراكة والتضامن. فمن الضروري تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة على أساس الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي المستدام لسنوات قادمة".

وأضاف الوزير الروسي: ""أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للسير على طريقتها الخاصة بالتعاون مع شركاء آخرين. إن استعادة استقرار سوق الطاقة وضمان أمن الطاقة هي مفاتيح لحل المشاكل المتعددة الأوجه ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والرفاه وهامش السلامة للجميع".

واجتمع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في مكالمة بالفيديو، اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل القريب وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط في ظروف انتشار الفيروس التاجي.