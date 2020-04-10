شكرا لقرائتكم خبر عن دول "أوبك+" تتفق على صفقة جديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020 صورة أرشيفية أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال. Advertisements وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 مليون برميل يوميا. وأشار نوفاك إلى أن: أوبك+ اتفقت على الصفقة ومن المهم حاليا مواصلة مراقبة السوق خلال سريانها. وأشار إلى أن، صفقة "أوبك+" الجديدة حول خفض إنتاج النفط سوف تستمر لمدة عامين، وذلك حتى 1 مايو 2022، مضيفا أن 23 دولة سوف تشارك في اتفاقية "أوبك+" حول خفض الانتاج.

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