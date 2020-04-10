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ترامب يعتقد أن وفيات كورونا في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتقد أن وفيات في أمريكا ستكون أقل من 100 ألف‎ والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا سيكون أقل من التوقعات السابقة البالغة 100 ألف.

ولمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة تقترب من ذروة معدل تفشي العدوى، وقال إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغن.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس تجاوز 18100، اليوم الجمعة.

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