شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 74 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب اليوم، 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1448، فيما وصل عدد الوفيات إلى 107 بعد تسجيل 10 وفيات أخرى. وقالت وزارة الصحة المغربية، إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.

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