شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 74 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.
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