اعتقال 70 شخصاً خالفوا حظر التجوال في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الجمعة، عن اعتقال 70 شخصاً خالفوا حظر التجوال في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في إطار تطبيق وتنفيذ مقررات خلية الأزمة لمواجهة ڤايروس كورونا، تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء الهندية من القاء القبض على أكثر من (٧٠) شخصاً مخالفاً لضوابط حظر التجوال".
وأضافت أنه "تم حجز (٢٦) دراجة نارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجميع".
وأضافت أنه "تم حجز (٢٦) دراجة نارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجميع".
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