كريستيانو رونالدو يكسر الحجر الصحي

لاعب يوفنتوس يتواجد في البرتغال منذ أكثر من شهر، عندما ذهب إلى مسقط رأسه ماديرا للاطمئنان على والدته، ولكن تم تطبيق الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وهو هناك.

ويتواجد رونالدو في البرتغال منذ مارس الماضي، ولم يتوقف عند تدريباته في المنزل فقط، بل حصل على موافقة من ملعب ماديرا من أجل التدرب عليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "D Noticias".



صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكدت أن "قرار رونالدو بالتدرب على ملعب ماديرا، يعتبر كسر للحجر الصحي، رغم تحذيرات وزارة الصحة والسلطات البرتغالية".

وقال مدير الصحة في ماديرا، بيدرو راموس: "ليس لدى رونالدو إذن خاص للتدريب، وله الحق في ذلك طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنين، ولا يوجد امتيازات له".

وأضاف: "يمكن لجميع المواطنين مغادرة المنزل والقيام بذلك، طالما أنهم لا يشاركون في تجمعات ويحافظون على مسافة آمنة أثناء التمرين، كما فعل رونالدو".



وأكمل: "لم يحصل رونالدو على إذن خاص، ونحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، وهو يدرك أنه قدوة للآخرين، ولا يوجد ضرر في ذلك".

الدوري الإيطالي تم إيقافه إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، ولن يعود كريستيانو إلى يوفنتوس في تورينو، إلا عندما يتم استدعائه من قبل البيانكونيري.

