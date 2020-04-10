اعلنت دائرة صحة السليمانية، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين بكورونا في السليمانية توفي قبل قليل داخل الحجر الصحي".
واضافت انه "بذلك يرتفع عدد المتوفين بالفايروس في المحافظة الى اربعة".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة وفاة بكورونا في السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.