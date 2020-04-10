تسجيل حالة وفاة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين بكورونا في السليمانية توفي قبل قليل داخل الحجر الصحي".

واضافت انه "بذلك يرتفع عدد المتوفين بالفايروس في المحافظة الى اربعة".