سلطة الطيران: إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم، الجمعة، عن إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الاجواء والمطارات العراقية.
وأضاف أن "هناك جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية سيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".
وأوضح جاسم، أن "ألعراقيين العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية وتأتي تلك الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق".
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